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En un ambiente cargado de emoción, el Gobernador Rafael Lacava, entregó las premiaciones a los ganadores del 67º edición del Salón Arturo Michelena en el Museo de la Cultura. Donde el artista José Caldas del estado Aragua recibió el Premio Arturo Michelena de esta edición por su obra “Modokue”.

En un acto celebrado en la Sala Amarilla del recinto cultural, el mandatario regional, en compañía de la Primera Combatiente del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, y la secretaria para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, Nathaly Bustamante, señaló que esta premiación es un reconocimiento al trabajo de los diferentes expositores que siguen trabajando en pro del desarrollo de las artes en todo el país.

“Felicito a todos los galardonados que engalanan los pasillos de este museo, con esto me llenó de mucho orgullo, ya que puedo ver que en mi país hay artistas increíbles que te empujan a seguir adelante, y esa fue una de las metas que nos hemos planteado desde que retomamos el Salón Arturo Michelena, que sea una vitrina para el arte venezolano”, expresó.

Asimismo, indicó que cada una de las obras mostradas en esta exposición es una muestra de la identidad de los venezolanos en base a sus expresiones y costumbres, en sintonía con el trabajo impulsado por el Presidente Nicolás Maduro en materia cultural.

Gobernador Lacava entregó premios a ganadores del 67º Salón Arturo Michelena

“Detrás de cada obra hay una historia que recogemos los que amamos esta tierra, porque plasman lo que en verdad es el pueblo venezolano, ya que somos energía en movimiento, y eso pude sentirlo cada vez que me recorría los espacios del Museo de la Cultura, ya que no hubo una vez que no me hayan atrapado estos cuadros, fotografías y esculturas, cada vez que los veía les encontraba un nuevo detalle, y eso es lo que cada uno de los visitantes siente al venir aquí”, dijo.

Por su parte, José Caldas, artista ganador del Premio Arturo Michelena, precisó que esta exposición ha ido tomando un prestigio nacional e internacional, lo que ayuda a que la proyección de estas obras sea cada vez más grande.

“Me siento bastante contento y honrado porque hayan elegido mi obra como ganadora de este salón, y también felicito a los demás ganadores y artistas expositores, sin todo este trabajo que hacemos juntos, no sería posible mostrar el potencial artístico que hay en Venezuela”, comentó.

Cabe destacar que dentro de los artistas galardonados estuvo Ricardo López de Carabobo, quien obtuvo el Premio Armando Reverón con su obra “Metamorfosis”, el Premio Henrique Avril fue obtenido por Bárbara Colmenares del estado Aragua con su obra “Mundo cromático de la historia de Bolívar y las heroínas de Venezuela”, mientras que el Premio Herrera Toro fue para Hendrick Herrera de Miranda con una obra de la serie “Naturaleza Onírica”, en peligro de extinción.

A su vez, el Premio Braulio Salazar se entregó a Morella Jurado de Caracas con la obra “Las formas del fuego”, mientras que el Premio Oswaldo Vigas fue para Jesús Ovalles del estado Anzoátegui con “Nido de pájaro nocturno”, y el Premio Andrés Pérez Mujica se otorgó a Hugo Barroeta de Carabobo con “Nada es lo que parece”.

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