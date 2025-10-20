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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, instó a la población a permanecer atentos ante las recientes lluvias ocurridas en la región tras el paso de la onda tropical 48 por el país.

El mandatario regional señaló que pese a no haberse reportado ningún tipo de eventualidades, la población debe permanecer en alerta, ya que las precipitaciones seguirán durante las próximas horas.

«Debemos seguir pendientes con las lluvias que son producto de una nueva onda tropical, gracias a Dios no hay nada que lamentar por el momento, pero hay que continuar atentos ante cualquier novedad que se pueda presentar», expresó.

Asimismo, precisó que se ha reportado un crecimiento del cauce del río Cabriales, por lo que invitó a la población a tomar previsiones para evitar afectaciones.

Descongestión de la avenida Bolívar de Valencia

Lacava también indicó que dentro de los trabajos que se han realizado junto con la Alcaldía del municipio Valencia para la recuperación de la avenida Bolívar se encuentra la reparación del drenaje a la altura del sector Los Sauces, lo que ha permitido un mejor tránsito para los conductores.

«Nos complace ver como este tramo de la avenida Bolívar no sufre de inundaciones gracias a los trabajos que se hicieron debajo del suelo que nos permitieron destapar el drenaje, lo que le da a nuestro pueblo un paso sin ningún tipo de problemas por la zona», dijo.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar la seguridad de los carabobeños y carabobeñas ante cualquier novedad.

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