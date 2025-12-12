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El gobernador Rafael Lacava lideró encendido de la Navidad en Plaza Santa Ana de Juan José Mora. En un ambiente festivo, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; encabezó el gran encendido de luces en el municipio Juan José Mora, y la reinauguración de la Plaza Santa Ana de la parroquia Morón, con la develación de la estatua de la patrona del municipio.

El mandatario regional, en compañía de la Primera Combatiente del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, y de la Alcaldesa del municipio Juan José Mora, Emily Riera, señaló que este hermoso ambiente es una muestra de la felicidad de la población tras la llegada de esta época del año, por lo que nada ni nadie le arrebatará su entusiasmo al pueblo venezolano y carabobeño.

«Yo quiero que todos ustedes reciban esta Navidad con cada uno de sus familiares y de sus seres queridos, que reciban una gigantesca bendición de nuestro Cristo redentor, mucha salud y mucha buena vibra, para que nadie le quite su felicidad a este hermoso pueblo, los cuales solo quieren la paz y la tranquilidad», manifestó.

Encendido de la Navidad en Plaza Santa Ana de Juan José Mora

Asimismo, indicó que dentro de los planes conjuntos entre el Gobierno Regional y Municipal, se encuentra la construcción de una cancha de pádel para Juan José Mora, así como la ejecución del proyecto de la Plaza Bolívar nueva para este municipio del litoral carabobeño, en sintonía con el trabajo articulado con el Presidente Nicolás Maduro para brindar espacios de calidad para el disfrute de toda la población.

En este evento, los asistentes disfrutaron de la degustación de dulces, y variadas opciones gastronómicas típicas de la época decembrina, a cargo de emprendedores de la comunidad morense, así como presentaciones en vivo y un concierto de agrupaciones gaiteras para llenar esta actividad de un gran espíritu navideño.

Con la realización de este tipo de actividades, se da cumplimiento con el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar una temporada navideña cargada de emoción y paz para los carabobeños y carabobeñas.

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