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Gobernador Lacava pone su cargo a la orden en respaldo del Presidente Maduro (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Lacava pone su cargo a la orden

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El gobernador Lacava pone su cargo a la orden en respaldo del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. La noticia se conoció este jueves 15 de enero de 2026, desde Caracas.

Lacava expresó su respaldo de manera firme al mandatario nacional como a Cilia Flores. Esto si se llega a demostrar la culpabilidad de Maduro. La primera autoridad carabobeña reafirma de esta manera la convicción en la inocencia de ambos ante las acusaciones de la corte estadounidense.

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Gobernador Lacava pone su cargo a la orden

El gobernador dijo que las acusaciones sobre Maduro y Flores son falsas, de allí su respaldo hacia ellos. «Yo meto las manos las manos al fuego por mi presidente y por su esposa, lo que dicen es falso», expresó.

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