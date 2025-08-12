Compartir

En un acto masivo, vibrante y cargado de sentimiento patriótico, celebrado en la sede regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carabobo, el gobernador Rafael Lacava ratificó, con contundencia, su respaldo absoluto al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, frente a lo que calificó como “ataques injustos, ilegales y amenazas terroristas” por parte del gobierno imperialista de los Estados Unidos.

Acompañado por los alcaldes y alcaldesas del estado, así como diputados, concejales y las estructuras políticas revolucionarias de cada rincón de Carabobo, Lacava hizo un llamado a la unidad y la resistencia frente a cualquier intento de injerencia y agresión extranjera que busque socavar la dignidad y la independencia de la patria bolivariana.

“Hoy nos congregamos aquí, en nuestra casa, la sede del PSUV, para alzar una sola voz en rechazo total a las acciones incoherentes y profundamente hostiles del imperialismo norteamericano contra el presidente Nicolás Maduro, un hombre que ha demostrado ser justo, valiente y profundamente comprometido con la paz y el bienestar del pueblo”, aseveró el gobernador.

Lacava reafirma respaldo inquebrantable al presidente Nicolás Maduro

Lacava hizo un llamado a la unidad revolucionaria y a la movilización permanente para garantizar la defensa de la independencia y la estabilidad del país.

“Esta revolución es profundamente humanista y pacífica, no nos intimidarán ni nos harán retroceder, defenderemos a nuestro presidente porque defenderlo a él es defender a Venezuela, a nuestra historia y a nuestra dignidad como pueblo libre”, enfatizó.

El gobernador, también resaltó las cualidades personales y políticas del jefe de Estado, asegurando que su liderazgo ha sido determinante para resistir las presiones externas y mantener la cohesión nacional.

“Reitero mi defensa a ultranza de un hombre bueno, justo, patriota, valiente y estoico; un venezolano a carta cabal, un crack de la política que ha sabido enfrentar con firmeza y serenidad las más duras adversidades”, señaló.

Con el respaldo de los presentes, Lacava reafirmó que Carabobo continuará siendo un bastión de la Revolución Bolivariana y un territorio leal al proyecto político liderado por el presidente Maduro.

