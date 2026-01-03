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Ante los ataques perpetrados por Estados Unidos en Venezuela la madrugada de este sábado, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, emitió un pronunciamiento junto a representantes de los diversos cuerpos de seguridad de la región para rechazar dichas acciones que atentan contra la Constitución de la República, al tiempo que exigió fe de vida del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, quienes fueron secuestrados.

“A nuestro presidente no se le conoce el paradero, y nosotros desde aquí, desde Carabobo, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos de seguridad del estado, nuestro poder popular, el poder que nos embiste a nosotros en este estado, pedimos de manera inmediata al gobierno de los Estados Unidos que nos dé una prueba de vida del presidente y que nos lo regresen, porque lo consideramos como un presidente secuestrado”, dijo.

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Asimismo, el mandatario regional señaló que la población se mantiene trabajando en perfecta unión cívico-militar-policial, aferrados al hilo constitucional, el derecho a la soberanía y autodeterminación.

«Hemos despertado con esta inaceptable incursión del imperialismo yankee en este suelo sagrado, algo que no se veía desde hace aproximadamente 124 años. Nuestro país fue bombardeado ilegalmente sin sentido, fue bombardeado gran parte de la ciudad de Caracas, y es por eso que hacemos un llamado a repudiar este atentado contra nuestro suelo patrio», recalcó.

Lacava también precisó que los carabobeños se mantienen leales al Presidente Constitucional Nicolás Maduro, así como hizo un llamado a la calma mientras se esperan noticias del Jefe de Estado.

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