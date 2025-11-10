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Esto dijo el gobernador Lacava sobre el Dique de Guataparo (+VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Lacava Dique de Guataparo - Lacava Embalse de Guataparo

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El Gobernador Rafael Lacava ha revelado una ambiciosa iniciativa para la completa recuperación del Embalse de Guataparo, un cuerpo de agua vital ubicado al noroeste de la ciudad de Valencia.

El anuncio fue realizado este lunes 10 de noviembre a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, donde destacó el doble propósito del proyecto: saneamiento ecológico y desarrollo turístico-deportivo.

Gobernador Lacava sobre el Embalse de Guataparo

En el audiovisual, el Gobernador informa que se estará trabajando en su recuperación, con la intención de convertirlo en un reservorio natural y un destino para deportes acuáticos, incluyendo la planificación de un «wake park».

«Vamos a poner aquí este club, para todo lo que es la práctica de deportes acuáticos, esquí, van a ver muchas sorpresas aquí muy interesantes para el año que viene,  estén pendientes y de toda Venezuela va ser el primer wake park de Venezuela”, expresó Lacava.

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