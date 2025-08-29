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Gobernador Lacava y alcalde Castañeda reinauguraron la Casa de la Cultura de Ciudad Alianza. A propósito de la celebración de los 332 años de San Agustín, patrono de Guacara, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, acompañado de la primera combatiente, Nancy de Lacava, el alcalde del municipio, Johan Castañeda, y la primera dama del municipio, Corina de Castañeda, encabezó la reinauguración de la Casa de la Cultura de Ciudad Alianza, un espacio destinado a promover el talento y la identidad cultural de la región.

Durante el acto, el mandatario regional expresó su satisfacción por la consolidación de este proyecto que fortalece las tradiciones y el acervo cultural de Carabobo.

“Hoy muy contento, muy feliz y muy orgulloso, porque esta Casa de la Cultura se ha construido con mucho amor y entrega, aquí vemos a cultores populares, músicos, artistas plásticos, costureras y estilistas mostrando su talento, lo que refleja la identidad viva de nuestro pueblo”, afirmó Lacava.

El gobernador, agradeció el apoyo del Ejecutivo Nacional para hacer posible la recuperación de estos espacios que, aseguró, “llenan el alma y el espíritu de los guacareños y carabobeños”.

Casa de la Cultura de Ciudad Alianza

La obra contempló una rehabilitación integral de la infraestructura, que incluyó la remoción de óxido, pintura y manto asfáltico, la impermeabilización de techos, la reparación de puertas, pisos y baños, además del revestimiento interno y externo con acabados de alta calidad, se ejecutó la modernización de los sistemas eléctricos con más de mil 400 metros de cableado, instalación de reflectores, tableros y luminarias LED, así como la climatización de los espacios con ocho aires acondicionados.

También se construyeron nuevas divisiones internas, se instalaron techos de policarbonato y PVC, y se aplicaron tratamientos especializados en pisos y fachadas, garantizando un espacio moderno, funcional y digno para el encuentro cultural.

La Casa de la Cultura de Ciudad Alianza, fundada en 1986 y reconocida por su arquitectura de estilo Mix Century, fue concebida como una pieza patrimonial que combina sencillez, funcionalidad y modernismo, con su recuperación, este espacio reafirma su importancia en el fortalecimiento de la identidad cultural, el acceso democrático al arte, el impulso al talento local, la educación integral y la revitalización urbana, proyectándose como un referente regional y nacional.

Talleres de pintura

En sus instalaciones se desarrollarán talleres de pintura, escultura, danza, teatro, ensambles musicales, exposiciones de arte visual y cine-foros, además de clubes de lectura, cursos de gestión cultural, artesanía, alfabetización digital y charlas sobre patrimonio, también se impulsarán actividades ambientales como reciclaje artístico, siembra y cultura ecológica, junto a propuestas de innovación como laboratorios digitales, producción audiovisual y diseño gráfico.

Como parte del plan integral de mejoras, también fueron ejecutadas obras de recuperación en el Parque Los Fundadores, que incluyó la construcción de aceras, brocales y bancos, el acondicionamiento de canchas, áreas recreativas, un parque infantil, cerramiento para mascotas, espacios de foodtrucks, la instalación de 42 postes ornamentales, parrilleras y la aplicación de 750 toneladas de asfalto para optimizar la vialidad y el estacionamiento.

Finalmente, el gobernador elevó una bendición en nombre de San Agustín y reiteró su compromiso con la cultura carabobeña.

“Donde hay cultura, donde hay música y donde hay arte, hay vida, sociedad y unidad, que Dios bendiga la cultura carabobeña, que San Agustín nos bendiga a todos los venezolanos y que la venezolanidad siga siendo nuestro estandarte”, concluyó.

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