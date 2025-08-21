miércoles, agosto 20, 2025
Gobernador Lacava y alcaldesa Elizabeth Niño dieron inicio al Plan de Limpieza Naguanagua Te Quiero

El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava junto a la alcaldesa Elizabeth Niño, dieron inicio a la primera fase del Plan de Limpieza Naguanagua Te Quiero, con el objetivo de mantener el municipio más limpio y ordenado, brindando bienestar a propios y visitantes.

“Elizabeth tiene hoy un ejército de hombres y mujeres en la calle con una gran cantidad de equipos, de fuerza, energía y buena vibra. Somos gobernantes de calle”, manifestó Lacava durante el despliegue del operativo de limpieza.

Por su parte, la mandataria local indicó que la primera fase del plan se enfoca en los servicios públicos para elevar el estatus del municipio, trabajando de la mano del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Lacava y el poder popular.

En este sentido, detalló que más de 100 cuadrillas estarán desplegadas en las avenidas principales, intersecciones, parques y plazas de los 12 circuitos comunales del municipio para realizar labores de desmalezado, barrido, poda, limpieza de alcantarillas y recolección de desechos. 

Los 600 trabajadores que conforman las brigadas del Instituto Autónomo Municipal de Ecosocialismo (Iamec) y Fundanagua, contarán con herramientas y maquinarias adecuadas para estos trabajos como: desmalezadoras, cepillos, rastrillos, palas, escardillas, machetes, motosierras, carretillas, camiones volteo, cisternas, compactadores, camiones cesta y de plataforma, camiones 350 y 750, retroexcavadoras, entre otros. 

Transformación y territorialización

“Vamos a territorializar nuestras cuadrillas, poner a disposición del poder popular en cada uno de los circuitos comunales y comunas de Naguanagua las cuadrillas de poda, barrido y desmalezado para mantener los espacios comunitarios limpios para el uso y disfrute de todas las familias de Naguanagua”, señaló la alcaldesa.

Estas acciones están enmarcadas en las 7 Transformaciones que ha orientado el presidente Nicolás Maduro, impulsando el trabajo y la organización. El poder popular representado en los 12 circuitos comunales y comunas, junto a la gestión de la alcaldesa Elizabeth Niño, transformarán Naguanagua, promoviéndola hacia un futuro más próspero para todos.

Prensa Gobernación de Carabobo
