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El gobernador Rafael Lacava y Alex Saab, ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, encabezaron este viernes y sábado una amplia jornada de trabajo; en el estado Carabobo, en el marco del despliegue nacional instruido por el presidente Nicolás Maduro para consolidar el poder popular y la nueva economía productiva desde los territorios.

La actividad se desarrolló como parte del plan de padrinos y madrinas comunales del Gobierno Bolivariano. Destinado a acompañar directamente a las comunidades organizadas en la definición de proyectos estratégicos rumbo a la consulta popular del 23 de noviembre, donde cada circuito comunal elegirá las obras y programas prioritarios de su región.

Gobernador Lacava y Alex Saab en jornada de trabajo en Carabobo

La jornada también permitió revisar los mecanismos de articulación entre las comunas y el sistema de planificación territorial,. Reforzando la participación directa del pueblo en la toma de decisiones y en el seguimiento de los programas productivos impulsados por el Ejecutivo Nacional.

El despliegue en Carabobo reafirma la orientación estratégica del presidente Nicolás Maduro, dirigida a consolidar un modelo económico donde la producción, la organización social y la inversión pública estén profundamente integradas.

Esta acción conjunta representa un paso firme en la construcción del nuevo mapa económico comunal y en el fortalecimiento del modelo productivo venezolano.

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