Compartir

En un ambiente de orgullo, celebración y sentido nacional, el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones y Marca País, Daniella Cabello, inauguraron este viernes la Expo “Sabe a Venezuela” Edición 2025, evento que reúne a más de 100 empresas y productores de los sectores café, cacao, chocolate, ron y tabaco, exhibiendo lo mejor de la identidad, talento y calidad venezolana.

Durante el acto de apertura, realizado en Wynwood Park, municipio Naguanagua, Lacava expresó su satisfacción por la consolidación de este espacio como vitrina internacional del potencial productivo nacional.

“Hoy Venezuela se muestra como lo que es: un país pujante, que no se rinde, decidido y condenado al éxito, estos productos representan calidad de exportación y demuestran que aquí se desarrollan industrias con talento y creatividad”, afirmó el gobernador.

El mandatario regional, anunció además la conformación del Comité Organizador de la Expo “Sabe a Venezuela” 2026, con el propósito de proyectarlo a un nivel internacional, con mayor participación de invitados extranjeros.

Una Venezuela que avanza

“Queremos que el mundo vea lo que está ocurriendo aquí: buenas noticias, productos de excelencia y una Venezuela que avanza”, agregó el gobernador Lacava.

Por su parte, la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones y Marca País destacó la importancia de reunir, por primera vez, a estos cuatro rubros emblemáticos bajo un mismo evento, como una estrategia para fortalecer la identidad venezolana y posicionar sus productos en los mercados globales.

“Si es hecho en Venezuela, es mejor, tenemos café, cacao, chocolate, ron y tabaco reconocidos internacionalmente, y esta es una oportunidad para que las familias vivan la experiencia, conozcan nuestros procesos productivos y se sientan orgullosas de lo que somos, este es un espacio para la familia, para compartir, aprender y enamorarnos más de lo hecho en Venezuela”, concluyó Cabello.

La Expo “Sabe a Venezuela” 2025, estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo domingo 17 de agosto, ofreciendo actividades como el Museo del Ron Venezolano más grande del mundo, exhibiciones de torcedores de tabaco en vivo, degustaciones de chocolate y café, y presentaciones culturales.

El evento cuenta con la participación de productores, emprendedores y empresarios de todo el país, así como con un despliegue logístico y de seguridad para recibir a miles de visitantes.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: