Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo en la región, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció el inicio de los trabajos de remodelación de las habitaciones de la Villa Olímpica de Carabobo ubicada en el municipio Naguanagua, en conjunto con la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

El mandatario regional acompañado del presidente de la institución, Leobaldo Gómez, informó que se instalará un nuevo mobiliario y diferentes servicios para la total comodidad de los atletas carabobeños, así como para aquellos procedentes de otras regiones que lo requieran.

“Estamos dando inicio a los trabajos de recuperación paulatina de nuestra Villa Olímpica, donde en esta fase se estarán atendiendo un total de 120 habitaciones, las cuales contarán con nuevas literas, pinturas, mejoras en los baños, aire acondicionado y televisores, así como se harán trabajos en el manto asfáltico del techo, para así mantener en óptimas condiciones estos espacios, que con nos daría un total de 210 habitaciones con capacidad para hospedar a 840 atletas, los cuales tendrán un espacio para realizar su preparación de la mejor manera», expresó.

Asimismo, indicó que estos trabajos buscan proyectar a la región como sede de eventos deportivos de magnitud nacional e internacional, con el reacondicionamiento de espacios de calidad para la celebración de estas actividades.

“Nosotros en Carabobo tenemos que convertirnos en la sede de grandes competencias nacionales e internacionales, y es por eso que hemos ido avanzando con la inauguración del Complejo Batalla de Carabobo con una pista de atletismo de la mejor calidad internacional, así como el complejo de piscinas de La Isabelica, que a mi parecer es el mejor del país, todo con el respaldo de nuestro presidente Nicolás Maduro para fortalecer la masificación deportiva”, dijo.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro del Plan Deportivo Los Ángeles 2028, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, con miras a fortalecer la preparación de los competidores venezolanos en este ciclo olímpico.

