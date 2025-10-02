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El gobernador Rafael Lacava dio inicio a la Navidad en Carabobo. En un ambiente cargado de emoción, paz y bienestar, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, inició este miércoles la Navidad en la región con múltiples actividades en diferentes municipios de la entidad.

El recorrido inició en el Parque Agua Dorada del municipio Los Guayos, donde el mandatario regional, en compañía de la primera combatiente Nancy de Lacava y la alcaldesa Mervelis Moreno de Burgos, saludó a los emprendedores y a todo el pueblo.

Posteriormente, encabezó el encendido de las luces en el municipio Naguanagua junto a la alcaldesa Elizabeth Niño en el icónico Samán de la localidad. Donde los asistentes disfrutaron de la presentación realizada por los jóvenes del Festival Intercolegial de Gaitas y Artes (FIGA) .

Seguidamente, la máxima autoridad en la región dio el inicio de la Navidad en la Redoma de Guaparo, adornada con luces y muchas imágenes alusivas a esta festividad. Durante su recorrido prepararon hallacas y compartieron el tradicional plato entre los asistentes.

Acompañado de la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, expresó sus deseos de bienestar y felicidad a los niños, jóvenes y adultos; que a partir de este 1 de octubre, disfrutarán de las navidades 2025 en paz y armonía.

Gobernador Rafael Lacava dio inicio a la Navidad en Carabobo

«Hoy nos embarga una felicidad muy grande a todos los carabobeños, ya que como lo ha propuesto el presidente Nicolás Maduro; arranca formalmente la navidad en Carabobo y en toda «, comentó.

«Quiero transmitir esta buena vibra, esta buena energía, hacer sentir la felicidad que sentimos nosotros los venezolanos de vivir en esta patria. De tener nuestras propias tradiciones que nadie nos puede quitar, ni nos podrán quitar nunca», manifestó el Gobernador de Carabobo.

Enfatizó que esta tranquilidad del pueblo venezolano no se la podrá arrebatar nada ni nadie, al tiempo que invitó a los carabobeños a vivir estas navidades en familia, con amigos y allegados.

En aras de enaltecer las tradiciones y la identidad nacional, estas acciones están enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Para así brindar a los carabobeños y carabobeñas múltiples espacios decorados, iluminados y preparados para el disfrute de la familia en esta época del año.

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