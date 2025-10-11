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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en el marco del seminario especializado “Soberanía Bolivariana”, exhortó a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a continuar su formación con el compromiso de proteger a Venezuela de toda amenaza exterior para la construcción de una nación próspera, soberana y en paz.

Desde el auditorio G/J Jacinto Pérez Arcay de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, el mandatario regional recordó que a través de la historia mundial que a varios países similares a Venezuela les ha tocado resistir a los ataques de grandes potencias por el tema energético y petrolero, por lo que recordó a los funcionarios rol clave y estratégico en la defensa territorial.

Capacitación de funcionarios del Sebin

“La resistencia se ha hecho nuestra nueva doctrina, sobre como pelear y de cómo defendernos en resistencia, el tiempo es nuestro aliado y nuestra fortaleza con el que nos hemos hecho un modo de vida, un modo de vivencia en todos estos años, entonces ustedes ahora tienen un rol clave y estratégico en la defensa territorial y en la defensa de la Patria”, recalcó.

Asimismo, enfatizó que los venezolanos cuentan con una gran arma y es la gran conciencia que se ha desarrollado de pertenencia a la Patria.

En perfecta fusión, popular, militar y policial, estas acciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, para así la fortalecer la construcción de una Venezuela próspera, soberana y en paz.

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