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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, acompañado del alcalde Johan Castañeda, autoridades regionales y municipales, entregó una significativa dotación de herramientas, maquinarias y equipos técnicos destinados a las cuadrillas de infraestructura, servicios generales, vialidad, agua potable y alumbrado del municipio.

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El mandatario regional destacó que este equipamiento permitirá optimizar la labor de más de 250 trabajadores que operan en los nueve circuitos comunales de la jurisdicción, fortaleciendo las tareas de mantenimiento, embellecimiento y mejoras en los espacios públicos.

“Hoy estamos entregando una gran cantidad de herramientas, una dotación importantísima de desmalezadoras, sierras motoeléctricas, plantas eléctricas, bombas, compresores, motocicletas y equipos de todo tipo que permitirán que Guacara avance de manera permanente, este municipio se reinventa gracias a la gestión local, el apoyo de la Gobernación y el respaldo del Presidente”, expresó Lacava.

El gobernador subrayó que esta entrega es un paso más en el proceso de innovación y renovación constante que vive Guacara.

“Aquí ninguno de los que amamos esta tierra nos podemos rendir, hemos decidido nunca más retroceder, porque este pueblo merece seguir adelante y consolidar un municipio impecable”, afirmó.

La dotación, incluye un total de 210 implementos de trabajo entre los cuales destacan equipos de mantenimiento urbano, seguridad industrial, señalización, construcción, mantenimiento vial, equipos de taller y una motocicleta todo terreno.

Estos recursos, contribuirán al mantenimiento de plazas, parques, escuelas y centros de salud, además de garantizar mejoras en alumbrado público, reparaciones de agua potable y aguas servidas, y embellecimiento de las principales áreas verdes del municipio.

La actividad se llevó a cabo tras un recorrido por el Parque Los Fundadores y la reinauguración de la Casa de la Cultura de Guacara, consolidando un día de logros para la comunidad y el municipio Guacara.

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