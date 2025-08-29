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Con la premisa inquebrantable del resguardo de la soberanía nacional, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, destacó la gallardía del pueblo carabobeño en el marco de la campaña “Yo me alisto al tricolor”, donde la población se ha enlistado valientemente en la Milicia Nacional Bolivariana tras las amenazas realizadas por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y las instituciones venezolanas.

Tras una reunión con las estructuras políticas de la región celebrada en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario regional Rafael Lacava señaló que los valientes se encuentran dentro de las filas patriotas dispuestas a defender el territorio nacional, así como criticó las recientes declaraciones de grupos extremistas liderados por María Corina Machado, tras calificarlos como “fracasados y repudiados por toda la población”.

“Hemos visto como este pueblo se ha prestado para la defensa de nuestra soberanía, independientemente de su posición política, y en los próximos días vamos a seguir con la segunda semana de alistamiento, y aquí en el estado Carabobo vamos a tener una nueva etapa con todos los movimientos sociales, donde todos los educadores, trabajadores, cultores, motorizados y todos los sectores van a ser protagonistas. También aprovecho para decirle a la señora María Corina Machado, quien ha liderado una campaña de desestabilización contra el país, que este pueblo no es cobarde, en su lado hay más de uno, porque los valientes están del lado de los patriotas, que no dudarán en defender la patria a cualquier costo, y todavía queda bastante gente para alistarse, que lo tengan claro todos”, expresó Lacava.

Por su parte, Francisco Torrealba, enlace político del PSUV en Carabobo, indicó que el proceso de reclutamiento ha sido un total éxito, así como pronosticó un aumento de nuevos inscritos en esta nueva fase.

“Debemos anunciar que la primera semana de alistamiento fue un rotundo éxito en todo el estado Carabobo, y en esta nueva fase estamos totalmente seguros que el alcance será mucho mayor. Vemos como el pueblo organizado en todos sus frentes sigue adelante en defensa de la patria, donde el presidente Nicolás Maduro hace un llamado a filas, y nosotros seguiremos leales en la protección de nuestro territorio y nuestra identidad”, dijo.

Con estas acciones, queda demostrado el compromiso del pueblo revolucionario en la defensa de la nación, así como la unión cívico-militar-policial impulsada por el presidente Nicolás Maduro, la cual ha sido punta de lanza en el desarrollo de una Venezuela próspera y en paz.

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