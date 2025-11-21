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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que articulado con el Presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Salud, está en desarrollo la más grande refacción de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET), siendo uno de los trabajos de gran magnitud, nunca antes efectuados en la historia de este nosocomio.

El mandatario regional señaló que ninguna adversidad ha detenido el compromiso de fortalecer el principal recinto sanitario de tipo IV de la región, el cual contará con modernas instalaciones para la atención oportuna de la población.

“Estamos haciendo la más grande refacción la historia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera desde que fue construida, estamos refaccionando totalmente al hospital, el cual es uno de los más grandes de Venezuela, y que cuenta con una emergencia que recibe entre mil y mil 500 personas diarias, y estamos recuperando todos sus espacios, gracias a nuestro presidente Maduro, con quien trabajamos articuladamente”, expresó.

Asimismo, destacó que se han hecho importantes labores en materia de salud en toda la entidad, como la recuperación y equipamiento del Instituto de Oncología «Dr. Miguel Pérez Carreño» del municipio Naguanagua, que a su juicio es comparable con hospitales de países desarrollados por su infraestructura y su capacidad para la atención a pacientes.

Creación de Instituto Cardiovital Carabobo Te Quiero en Guacara

Lacava también informó sobre un nuevo proyecto que se ejecuta en el Hospital Doctor Miguel Malpica en el municipio Guacara como el Instituto Cardiovital Carabobo Te Quiero, que tendrá la primera sala de Hemodinamia gratuita del estado Carabobo y de la región central.

“Estamos haciendo prácticamente un centro cardiológico en Guacara, con la primera sala de hemodinamia y de electrofisioterapia del país, con unos costos muy importantes, y que tenemos previsto inaugurar este año, para todo lo que son los cateterismos, colocación de stens, marcapasos, ablaciones cardiacas, entre otras, esto va a ser un gran aporte para Carabobo y el país”, comentó.

Este tipo de trabajos forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar un sistema de salud pública efectivo a los carabobeños y carabobeñas y así mejorar su calidad de vida.

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