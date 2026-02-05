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El gobierno alista la Consulta Nacional para definir proyectos comunitarios la cual ya tiene fecha definida. La presidenta encargada Delcy Rodríguez dio la información ayer. La consulta busca fortalecer la democracia participativa y será el 8 de marzo de 2026.

De esta manera las mismas comunidades tienen la oportunidad de jerarquizar proyectos en su zona, las mismas coordinadas en asambleas locales y donde se busca la opinión vecinal. Las mismas son escuelas, alumbrado, proyectos deportivos, entre otros.

Gobierno alista Consulta Nacional para definir proyectos comunitarios

Así el gobierno nacional da mediante los votos vecinales inicia los proyectos que se han propuesto. De esa forma se busca también el desarrollo del país en todas las zonas, además de agregar vialidad entre otros servicios.

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Rodríguez dijo que se persigue la estabilidad social y el fortalecimiento comunal, dando de esta manera oportunidad a todos en el país. Como da fuerzas a los vecinos de organizar proyectos para su comunidad.

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