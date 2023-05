Compartir

Con el objetivo de establecer el plan de acción orientado a reforzar la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el estado Carabobo, se llevó a cabo una mesa de trabajo ampliada entre los integrantes del Gabinete Ejecutivo Regional y la vicepresidencia sectorial para Obras Públicas y Servicios.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, acompañado por el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt y del viceministro para servicio eléctrico y gerente general de generación eléctrica de Corpoelec, en representación, en representación del G/J Néstor Reverol Torres vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

En este contexto, el Gobernador Rafael Lacava remarcó la importancia de este encuentro con todos los integrantes del alto mando eléctrico del país, a fin de diseñar las estrategias “para minimizar las situaciones que se pudieran estar presentando, principalmente en picos atípicos de consumo que hemos venido registrando en los últimos 15 días”.

Adelantó que esta mesa de trabajo articulará un conjunto de estrategias de control y auditorías, para la ubicación y corrección de esta demanda atípica no registrada y de las anomalías producto de actos no legales, con cargas no autorizadas, que impactan al sistema y generan fallas o cortes imprevistos en el suministro, ello como una de las acciones orientadas a la estabilización del sistema.

“Todos sabemos lo complejo de la situación en materia de recursos, el Presidente Nicolás Maduro está haciendo esfuerzos inimaginables para atender el tema del sistema eléctrico, lo ha hecho de manera estoica, con el ministro Reverol y todo el equipo de Corpoelec, y aquí en la Gobernación de Carabobo nos ponemos a la orden, para articularnos en base a las orientaciones de Corpoelec, para ir mejorando la eficiencia del consumo eléctrico”, indicó.

Por su parte el vicepresidente sectorial para Obras Públicas y Servicios, y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, G/J Néstor Reverol Torres, en contacto telefónico, recordó que este despliegue cumple las orientaciones y lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, en el marco de las 7 Líneas Estratégicas de Gobierno, para avanzar en el diagnóstico general e integral del sistema eléctrico en Carabobo.

Recalcó que además de la auditoría integral al sistema eléctrico en Carabobo, los equipos de trabajo avanzarán en la activación, se espera que para finales del primer semestre o inicios del segundo semestre del año, de importantes unidades generadoras en las plantas termoeléctricas Termo Carabobo y “Pedro Camejo” para aumentar la capacidad generadora desde Carabobo, en unos 400 Mw, que serán fundamentales para la estabilización del sistema interconectado en la región centro occidental del país.

Al término del encuentro, los equipos de trabajo conjunto se trasladaron a las instalaciones de la sub estación La Arenosa, ubicada en el municipio Libertador de Carabobo donde entregaron un total de 27 transformadores, de diferentes capacidades, una importante dotación de uniformes y equipos a los trabajadores, así como la activación del taller de transformadores de potencia.

Posteriormente, realizaron una visita y recorrido por las instalaciones de la planta Termoeléctrica “Pedro Camejo” ubicada en el municipio Valencia.

