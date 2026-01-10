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Ante los incendios forestales registrados en el Parque Cerro El Café en el municipio Naguanagua, la Gobernación del estado Carabobo, a través del Sistema Integrado de Emergencias Carabobo, en articulación con la Alcaldía del municipio Naguanagua, realizará una ampliación en los equipos de respuesta para prevenir estos fenómenos, como la instalación de nuevos tanques de agua y la colocación de cortafuegos en zonas donde se encuentran subestaciones eléctricas e hidrológicas.

Biannit Rosendo, presidenta del Sistema Integrado de Emergencias Carabobo, señaló que los funcionarios tanto de Protección Civil y bomberos, se mantienen alerta con el monitoreo permanente las 24 horas del día, sobre todo por la quema registrada en al menos 40 hectáreas de este pulmón vegetal, lo que derivó en la decisión del cierre al público de estos espacios.

«Seguimos muy alerta a la situación en este parque, es por eso que hemos iniciado a colocar otros tanques de agua para ampliar los que ya tenemos, lo que nos permitirá actuar desde diferentes puntos de acuerdo a donde se produzca el incendio, así como se están haciendo trabajos con las autoridades municipales con los cortafuegos, no solamente en el cerro, sino al pie del cerro donde están las comunidades, los cuales se ven directamente afectados «, expresó.

Asimismo, precisó que estos siniestros forestales son causados en su totalidad por personas que prenden fogatas o lanzan cigarros encendidos, lo que generan estas consecuencias que alteran al medio ambiente, así como afecciones respiratorias a la población.

«En días pasados tuvimos esta situación, y gracias a todo el trabajo realizado por las autoridades regionales y municipales, logramos mitigar los diferentes incendios que se presentaron, por lo que también hacemos un llamado a la población a evitar prender fuego en zonas secas, ya que se propagan con suma facilidad», comentó.

Por su parte, Elizabeth Niño, alcaldesa del municipio Naguanagua, instó a la población a tomar medidas que puedan evitar la propagación de estos desastres naturales, los cuales ponen en riesgo la vida y la salud de los vecinos que habitan las zonas aledañas.

“Revisamos las estadísticas y confirmamos que el 99% de los incendios forestales en esta zona son provocados, es por eso que pedimos a los vecinos ser conscientes de lo que sucede, estos incendios afectan no solo a los que viven cerca del parque, sino también a los sectores a donde el viento lleva el humo, este es un trabajo de todos”.

Niño también indicó que continuarán desplegados en labor permanente para evitar estos inconvenientes ambientales, siguiendo lineamientos de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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