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En el marco de la semana de la mujer embarazada, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Para el Niño (Fundaniño), atendió a mujeres en periodo de gestación de diferentes municipios de la región con la entrega de kits de bebé.

Durante la actividad celebrada en la sede principal de la institución en el sector Las Acacias, parroquia San José del municipio Valencia, se atendieron más de 40 casos de madres primerizas y con niños en edad escolar, donde también se entregaron lentes correctivos para infantes, y se llevaron a cabo charlas sobre lactancia materna exclusiva y pesquisa neonatal.

Gobierno de Carabobo benefició a mujeres embarazadas

Raymari González, madre beneficiada, destacó la importancia de estas labores en beneficio de las mujeres de la región, donde también obtienen mayores conocimientos sobre la alimentación del bebé y sus respectivos cuidados.

“Gracias a Dios primeramente, al presidente Nicolás Maduro Moros, al gobernador Rafael Lacava y a la primera combatiente Nancy de Lacava por otorgarnos este presente que nos dan el día de hoy, también les damos las gracias a las personas que nos orientaron respecto a la lactancia materna, a los cuidados de nuestros bebés, es de vital importancia que se sigan haciendo estas jornadas para seguir atendiendo a todas las madres y niños de Carabobo”, indicó.

Por su parte, Franyelis Guerra, precisó que el donativo de lentes correctivos dará grandes aportes a los niños beneficiados, en especial para su educación, porque de esta manera podrán desarrollar mejor su aprendizaje y cumplir a cabalidad con sus tareas académicas.

“De verdad es un gran privilegio, en esta jornada mi niño está recibiendo sus lentes, por lo cual estoy agradecida con Fundaniño, no solo por esta ayuda, sino también por todo lo que hacen por las madres y niños de este estado”, añadió.

Estas acciones cumplen con lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar la protección social de los niños y niñas de todo el estado Carabobo.

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