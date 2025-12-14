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En aras de garantizar una atención integral en Materia social a la población, niños y niñas de diferentes comunidades del municipio Valencia fueron beneficiados con una entrega de regalos de Navidad, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social.

Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, señaló que en esta jornada, se obsequiaron regalos a diferentes infantes con el objetivo de darles una alegría a los más pequeños de la casa en esta época del año.

“Seguimos apoyando a nuestro pueblo en materia social, y de la mano con nuestras comunidades, le damos alegría a estos niños y niñas, los cuales tienen un padrino o madrina de cada comunidad que permite canalizar las ayudas con estos obsequios, seguiremos desplegados en todo Carabobo para que nuestros pequeños vivan una Navidad alegre, no solo con estos obsequios, sino también acompañados de sus seres queridos”, expresó.

Gobierno de Carabobo entregó regalos de Navidad

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los líderes de comunidad para ampliar su rango de acción en las diferentes zonas de la entidad, en sintonía con las labores conjuntas del Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en fortalecer todos los niveles de Gobierno de la mano con el Poder Comunal.

Con este tipo de actividades, se da cumplimiento al Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la atención oportuna de los carabobeños y carabobeñas en materia social.

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