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Gobierno de Carabobo acompañó encendido de Navidad y celebración de la Inmaculada Concepción en Montalbán. En un ambiente cargado de entusiasmo, se llevó a cabo el gran encendido de la Navidad y la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción, en articulación con la Alcaldía de esa jurisdicción.

Desde la Plaza Bolívar de la localidad, Germán Otero, Secretario para el Desarrollo Social de la Gobernación de Carabobo, destacó el trabajo integrado entre el Presidente Nicolás Maduro; el Gobernador del estado, Rafael Lacava y el Alcalde de Montalbán José Alí Soto, busca fortalecer la unión nacional por el bien del pueblo.

«Articulados como un solo Gobierno, celebramos esta hermosa fiesta, donde familiares y visitantes se han reunido para rendir homenaje no solo a la patrona del municipio, sino recibir la Navidad con la alegría que tanto nos caracteriza a los carabobeños y los venezolanos», comentó.

Encendido de la Navidad en Montalbán

Por su parte, José Ali Soto, Alcalde del municipio Montalbán, señaló que en esta fecha de gran significado espiritual y de fe, la población venera a la Inmaculada Concepción con alegría. Tal y como ha ocurrido a lo largo de los años.

«Estamos celebrando junto al pueblo esta hermosa festividad de nuestra patrona, la cual se engalana con el encendido de la Navidad, es por eso que agradecemos al gobernador Rafael Lacava y a la doctora Nancy de Lacava, por ese apoyo que siempre le han brindado al pueblo de Montalbán, un trabajo que se ha venido realizando en conjunto, y articulado, para garantizar la felicidad de nuestra gente», expresó.

Asimismo, precisó que en esta festividad, la población pudo disfrutar de los fuegos artificiales y un concierto de gaitas posterior a la procesión, así como de la presentación de gastronomía típica de la época y emprendimientos.

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