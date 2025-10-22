Compartir

La Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía de Juan José Mora, activó un plan de limpieza y saneamiento en el río Morón para mitigar riesgos asociados con las lluvias generadas por el paso de la onda tropical 48 por el país.

Emily Riera, alcaldesa del municipio Juan José Mora, señaló que con esta actividad fueron beneficiadas un total de 18 comunidades. Las cuales se mantienen en comunicación con las instituciones de seguridad para evitar posibles afectaciones.

“Seguimos con la limpieza del río de Morón, la cual se realiza en más de 5 kilómetros de tramo, donde gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafael Lacava que está pendiente de las problemáticas de Juan José Mora, damos atención al mantenimiento de este caudal”, expresó.

Río Morón fue saneado

Asimismo, precisó que con la articulación de los diferentes niveles de Gobierno Nacional, Regional y Municipal, se le da respuesta efectiva a la población en todas sus necesidades.

“Estamos dando atención de la mano con el pueblo, con las comunas y todas las dirigencias de nuestro municipio a esta problemática. Es por ello que desde nuestro municipio Juan José Mora decimos con amor, gallardía, paz y soberanía que aquí nadie se rinde”, añadió.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cuál fue el colegio que fundó la Madre Carmen Rendiles en Valencia?

Cabe destacar que estas acciones cumplen con lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar la seguridad de los carabobeños y carabobeñas ante cualquier eventualidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas