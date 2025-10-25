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La Gobernación del estado Carabobo, en conjunto con la Alcaldía del municipio Diego Ibarra, inauguraron la Fuente El Renacer en la parroquia Mariara, un espacio creado para potenciar el turismo en la jurisdicción, como parte del proyecto «La Ciudad que Soñamos”.

A la actividad asistió Jesús Paris Lara, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz de la Gobernación de Carabobo y Lesbia Castillo, alcaldesa del municipio Diego Ibarra, quien señaló que como parte de este proyecto, fueron inauguradas diversas obras como el arco de la entrada de la municipalidad hacia el estado Aragua y el arco con dirección hacia el municipio San Joaquín, con el objetivo de fortalecer el turismo en la localidad, siendo parte de las metas establecidas de cara a los 100 días de Gobierno Municipal el próximo 8 de noviembre.

«Estamos haciendo una gran cantidad de obras que en cien días de gobierno debemos desarrollar, y con este proyecto buscamos hacer de Diego Ibarra un destino turístico que genere atractivo a todos los que visiten nuestro estado», expresó.

Asimismo, Castillo también destacó que se han realizado importantes labores en materia de servicios públicos, como la iluminación completa de las principales vialidades de la jurisdicción, desde Punta Palmita hasta las avenidas Bolívar, Carabobo, Aguas Calientes y Libertador, así como la demarcación con ojos de gato de las diferentes carreteras para garantizar la seguridad vial a los conductores que transitan por la jurisdicción.

Por su parte, Paris Lara, indicó que Diego Ibarra se consolida como un municipio potencia en materia de turismo y seguridad, en cumplimiento del trabajo articulado entre el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la alcaldesa de la localidad, Lesbia Castillo.

Fuente el Renacer en Mariara

«En representación de nuestro gobernador Rafael Lacava, estamos acompañando a nuestra alcaldesa Lesbia Castillo junto con nuestro Poder Popular, el cual, es el que direcciona todas las políticas inclusivas de nuestro presidente Nicolás Maduro, es por eso que estamos inaugurando varias obras que son un referente para este municipio en sus dos parroquias tanto Mariara como Aguas Calientes «, recalcó.

Estas acciones cumplen con las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones direccionadas por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar el buen vivir de los carabobeños y carabobeñas.

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