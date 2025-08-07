Compartir

Gobierno de Carabobo aplicó más de 40 toneladas de asfalto en la ARC. Con el objetivo de garantizar un sistema vial de calidad a toda la población, la Gobernación del estado Carabobo, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca), aplicó más de 40 toneladas de asfalto en el kilómetro 113 de la Autopista Regional del Centro (ARC).

Durante estas obras, se colocaron un total de 43,64 toneladas de asfalto, específicamente en el tramo de la arteria vial que recorre el municipio Diego Ibarra, en el sentido Mariara-Valencia, donde los efectivos realizaron trabajos de bacheo y mantenimiento de esta zona, así como se desplegaron diversas cuadrillas de atención vial para la prevención de eventualidades durante el paso de los conductores por esta vialidad.

Con estos trabajos, se mantiene desplegado el plan de acción integral que ha logrado aplicar más de 400 toneladas de asfalto en las diferentes autopistas de la región, junto con el equipo de operaciones viales para garantizar una mayor seguridad vial de los usuarios que transitan por estas zonas.

Toneladas de asfalto en la ARC

Asimismo, la institución seguirá desplegada en las diferentes vialidades de la entidad para seguir con el mantenimiento de todas las carreteras y preservar la seguridad de todos los usuarios que transitan por la zona.

NO DEJES DE LEER AHORA: Gobernador Rafael Lacava inauguró canchas y Academia de Pádel Lomas de Funval

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de la línea de acción de un plan de seguridad vial impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de hacer de Carabobo un estado modelo en materia de vialidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas