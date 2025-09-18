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Gobierno de Carabobo atendió a más personas afectadas por inundaciones en Carlos Arvelo. Con el objetivo de preservar la seguridad plena de la población frente a cualquier eventualidad, la Gobernación de Carabobo, estuvo ayudando a la población afectada.

A través del programa 0800-Bigote, el Sistema Integrado de Emergencias y Protección Civil, brindó atención médico asistencial a más de 100 personas afectadas. Por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias acaecidas en el municipio Carlos Arvelo, especialmente en los sectores Caraquita y Villa Esperanza 2000.

En tal sentido, Eleazar Domínguez, director de la División Central de Operaciones del 0800-Bigote, indicó que se dio respuesta en materia de salud a un total de 130 personas; en las dos comunidades, quienes vivieron los embates de las precipitaciones que anegaron toda la zona.

“Brindamos respuesta de emergencia con un despliegue de cuatro vehículos, una unidad de Atención Médica Domiciliaria todoterreno. Dos ambulancias y una unidad motorizada con su paramédico, a su vez estuvimos allí brindando atención integral articulado con los distintos entes de seguridad ciudadana como Protección Civil, Sistema Integrado de Emergencia y con los líderes de las comunidades, donde más de 130 habitantes damnificados por las lluvias fueron atendidos de manera exitosa”, recalcó.

Gobierno de Carabobo atendió a más personas afectadas por inundaciones en Carlos Arvelo

Asimismo, precisó que se trató de una labor colaborativa con la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), para poder apoyar de forma eficiente a los damnificados. Domínguez también recalcó que 0800-Bigote es un servicio que funciona 24 horas al día y las personas pueden comunicarse a través de su línea telefónica 0800- 2446837.

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Estas acciones cumplen con lo establecido dentro de las líneas de trabajo del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de fortalecer la atención integral de los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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