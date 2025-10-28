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La Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo, avanza con un Plan Integral de Asfaltado y Bacheo en la Carretera Nacional Güigüe-Valencia.

Ángel Bilbao, alcalde del municipio Carlos Arvelo, señaló que hasta el momento en el municipio se han aplicado 60 toneladas de asfalto, durante trabajo que iniciaron en las Avenidas: Miranda,Bolívar y Michelena de Güigüe.

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Actualmente las labores se extendieron hasta la Carretera Nacional Güigüe – Valencia a la altura de la Y de Bucarito de La comuna Diosa de Tacarigua.

“Seguimos trabajando bajo un solo Gobierno en la atención a nuestro pueblo, es por eso que este Plan de Asfaltado se encuentra desplegado en este icónico cruce, donde todos los funcionarios siguen desplegados para garantizar el paso seguro por nuestra vialidad”, expresó.

Asimismo, indicó que se han realizado intervenciones en las principales avenidas de la localidad, gracias al trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Las acciones del Gobierno Carabobo en la Carretera Güigüe-Valencia forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así brindar un sistema vial de calidad a los carabobeños y carabobeñas.

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