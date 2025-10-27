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El Gobierno de Carabobo benefició a adultos mayores con jornada social en Comedor de Trapichito. Más de 200 adultos mayores fueron beneficiados con la jornada “Un Abrazo para los Abuelos de la Patria” en el comedor de la primera etapa del sector Trapichito.

En la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social.

En tal sentido, Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, señaló que durante esta actividad; los abuelos y abuelas fueron atendidos con diferentes especialidades de medicina general, geriatría y ginecología.

Jornada social en Comedor de Trapichito

Además de estudios ecográficos de la mano con el programa 0-800 Bigote, así como la entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran por parte de la unidad de farmacia. Servicios de masoterapia, manicura y barbería, y la entrega de almuerzos para los asistentes.

“Estamos garantizando la seguridad alimentaria de nuestros abuelos y abuelas con estos almuerzos, donde más de 200 adultos mayores recibieron su plato de comida solidario, esto de la mano con las diferentes comunas que hacen vida en este sector para así brindar esa mano amiga a nuestro pueblo”, expresó.

Por su parte, Isabel Quijada, vecina de la comunidad, destacó la importancia de llevar a cabo estos operativos en las comunidades, los cuales son atendidos de forma directa y gratuita y así cumplir con las políticas de un solo Gobierno impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y comandada en la entidad por el gobernador Rafael Lacava.

Agradecimientos

“Sumamente agradecida por la atención recibida en esta jornada, la cual es importante para toda nuestra población de la tercera edad, ya que muchos de estos servicios en centros privados son costosos, y que podamos tenerlos de forma gratuita es una ayuda significativa», dijo.

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Estas acciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así garantizar proyectos que mejoren la calidad de vida de los abuelos y abuelas carabobeños.

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