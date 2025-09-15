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Los adultos mayores en el comedor Ernesto Vogeler fueron atendidos en una jornada desplegada por la Gobernación de Carabobo que dirige, Rafael Lacava. Dicho despliegue benefició a más de 350 adultos mayores con una jornada social integral.

Los abuelos y abuelas disfrutaron de entrega de medicinas, almuerzos, barbería, peluquería, spa y atención del 0800-Bigote. Contribuyendo así con el bienestar psicológico e integral de las personas de la tercera edad en condición vulnerable.

En tal sentido, Germán Otero, secretario de Desarrollo Social y Participación Popular, señaló que con estos despliegues sociales; se cumple con la optimización de la calidad de vida de la población en edad dorada.

Adultos mayores en el comedor Ernesto Vogeler

«Nos encontramos en el centro asistencial de nuestro comedor Ernesto Vogeler, donde atendemos diariamente a más de 350 adultos mayores. Hoy trajimos una jornada social con el 0800-Bigote, entrega de medicinas, garantizándole la salud y el bienestar a cada una de estas personas en situación vulnerable, todo con el respaldo de nuestro gobernador Rafael Lacava, en pro de una mayor felicidad para nuestro pueblo», recalcó Otero.

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Por su parte, Pedro Tami, adulto mayor beneficiado, destacó su agradecimiento por todos los beneficios obtenidos, ya que estos aportes son suministrados de forma gratuita. Lo que representa una ayuda para las personas de bajos recursos.

Agradecieron a Lacava

«Estamos muy agradecidos con el apoyo de nuestro gobernador, que Dios le de mucha vida y salud, el personal nos atendió bien, y por eso se merecen todos los aplausos por llevar a cabo esta importante actividad», manifestó Tami.

Con este despliegue médico, social y asistencial, se cumple con el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de ofrecer una atención de calidad a las personas de la tercera edad de toda la región.

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