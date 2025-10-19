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El Gobierno de Carabobo decreta días 19 y 20 de octubre como no laborables. En el marco de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández; y la Madre Carmen Rendiles y en cumplimiento del Decreto N° 5.170 emanado por nuestro presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la Gobernación de Carabobo. Liderada por el economista Rafael Lacava Evangelista decretó como Días de Júbilo No Laborable este domingo 19 y lunes 20 de Octubre, en toda la entidad.

La declaratoria de Días de Júbilo No Laborable se circunscribe al decreto 221 de la Gaceta extraordinaria numeral 10531 emanado del Despacho del ciudadano gobernador Rafael Lacava, en el marco del trascendental e histórico evento de la canonización de los dos santos del pueblo venezolano.

«Se declaran los días 19 y 20 de Octubre de 2025 como Dia de Júbilo no laborable, dentro de todo el estado Carabobo, con la finalidad de que las carabobeñas y carabobeños puedan incorporarse a las actividades de celebración y eventos alusivos a la canonización del Doctor José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Rendiles Martínez», reza el escrito.

Gobierno de Carabobo decreta días 19 y 20 de octubre como no laborables

A su vez, se contempla la excepción del decreto a las actividades del sector público y privado que no puedan interrumpirse, tales como los prestadores de servicio que conforman el Sistema de Salud Pública Estadal, los organismos estadales que prestan servicios de atención de emergencias causadas por desastres naturales, accidentes y otras razones de fuerza mayor o caso fortuito y los organismos e instituciones estadales encargados de la seguridad ciudadana y el orden público.

Asimismo, se invita a todo el pueblo carabobeño y público en general a participar de las actividades que sean programadas por el Ejecutivo nacional y estadal para darles mayor realce y significación a estos días de júbilo, como expresión del regocijo al conmemorarse la canonización de dos ilustres venezolanos, aprovechando este hecho trascendental para unirse en oración por la nación para ratificar la unión espiritual y moral del pueblo.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así fomentar las manifestaciones religiosas expresadas por los carabobeñas y carabobeños.

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