Con el propósito de promover los atractivos históricos, culturales y turísticos de la entidad, el Gobierno de Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corprointur) bajo la dirección de su autoridad única, Dr. Elyezer Álvarez, y en articulación con el Instituto Nacional de Turismo (Inatur), mantiene activo durante este mes de agosto el despliegue de los Puntos de Información Turística (PIT) en diversos espacios del estado.

En esta oportunidad, y como parte de la programación especial de la temporada vacacional, entre el 15 y el 17 de agosto los PIT estuvieron operativos para atender y ofrecer actividades recreativas a niños, niñas y familias en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, Zooaquarium de Valencia, Monumento Campo de Carabobo, Parque Negra Hipólita, Playa El Palito en Puerto Cabello, así como en los cascos históricos de Valencia, Mariara y Puerto Cabello, también dijeron presentes en el Complejo Deportivo “Los Guayos Te Quiero” y en Draculandia, en horarios comprendidos entre las 9:00 a.m. y 8:00 p.m., según la ubicación.

Puntos de Información Turística en Carabobo

En cada uno de estos puntos, los visitantes pudieron acceder a información turística actualizada, orientaciones para el disfrute de los destinos carabobeños y participar en actividades recreativas, pintacaritas y dinámicas diseñadas para el público infantil, estas acciones buscan no solo brindar sano esparcimiento, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración de las riquezas históricas y naturales del estado.

Con este despliegue, la gestión turística liderada por el gobernador Rafael Lacava, reafirma su compromiso con el impulso del turismo local, la promoción de los espacios emblemáticos y la consolidación de Carabobo como una referencia turística nacional, ofreciendo a propios y visitantes una experiencia integral de recreación, cultura y tradición durante la temporada vacacional.

