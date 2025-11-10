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Gobierno de Carabobo desplegó plan Cayapa en la ARC

By Redacción Carabobo
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plan Cayapa en la ARC

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Gobierno de Carabobo desplegó plan Cayapa en la ARC. La Gobernación del estado Carabobo, a través de Invialca, desplegó el plan en distintos puntos de la Autopista Regional del Centro (ARC).

Durante los trabajos, los funcionarios se desplegaron desde el kilómetro 148 hasta el kilómetro 128 de esta arteria vial. Donde realizaron labores de limpieza y desmalezamiento de los laterales de la vía.

plan Cayapa en la ARC

Gobierno de Carabobo desplegó plan Cayapa en la ARC

Saneamiento y recuperación de la isla central y retiro de escombros y desechos que perjudicaban el correcto paso por la vialidad. Asimismo, las cuadrillas de seguridad del organismo fueron activadas en diversas zonas para resguardar la Integridad de conductores y trabajadores.

Estas acciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar el correcto tránsito de los usuarios por las diferentes vialidades de Carabobo.

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