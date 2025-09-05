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La remodelación en Escuela Arcángel San Rafael en Valencia es un hecho, de la mano de la Gobernación de Carabobo. A través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales (Sotarn); en alianza con la secretaría de Educación y Deportes (SED).

Durante la rehabilitación, se iniciaron trabajos integrales en el acondicionamiento de los salones de clase, así como en baños, paredes internas externas y drenajes. Igualmente, se llevan a cabo trabajos de pintura en las cercas perimetrales y fachada principal.

“Estamos rehabilitando este importante centro educativo de cara a este venidero año escolar 2025-2026, todo en un trabajo conjunto con los diferentes entes públicos; para poder darle a los niños y docentes de esta institución un espacio de calidad que traiga grandes aportes al desarrollo educativo de la región”, expresó Sasha Peña, directora ejecutiva de Sotarn.

Por su parte, Yenni Quijada, directora del plantel, indicó que estas obras benefician directamente a un total de 180 niños y niñas; que hacen vida en estos espacios junto con el personal docente obrero y administrativo, así como a la comunidad que hace vida en estos espacios para la realización de diferentes actividades.

Remodelación en Escuela Arcángel San Rafael en Valencia

“Muy agradecidos con que esta importante institución pueda ser rehabilitada, ya que son beneficiados un total de 180 alumnos que hacen vida en los turnos de mañana y tarde. Debemos recordar que la escuela es la segunda casa de estos niños y niñas, es por eso que recuperar estos espacios es darle una casa en perfectas condiciones al futuro de la patria”, dijo.

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Cabe recordar que estas acciones forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el fin de garantizar las mejores condiciones a los jóvenes carabobeños para su formación educativa.

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