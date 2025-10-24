PortadaRegionesCarabobo

Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares en la U.E. Dr. Manuel García de Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
0
35
Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares en la U.E. Dr. Manuel García de Valencia. Más de 200 niños fueron beneficiados con la entrega de bolsos escolares, en el marco del inicio del Programa de Entrega de Dotación Escolar.

Esta entrega de bolsos mismo es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en alianza con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la entidad, señaló que con esta actividad se cumple con el esquema de integración social direccionado por el presidente Nicolás Maduro, el ministro Héctor Rodríguez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares

“Con este tipo de actividades, tenemos como propósito fundamental la entrega de dotación de implementos escolares a nuestros niños y niñas. Es por eso que estamos llevando este programa a cada uno de los municipios, y contemplando este esquema de integración social que tanto nos caracteriza”, expresó Luna.

Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares en la U.E. Dr. Manuel García de Valencia

Por su parte, José Gregorio Guevara, director de La institución, indicó que este tipo de jornada generan grandes beneficios a la comunidad estudiantil, así como a docentes, padres y representantes.

NO DEJE DE LEER AHORA: Edición 67 del Salón Arturo Michelena tendrá una sección en honor a San José Gregorio Hernández

“Nos encontramos con nuestros niños y niñas llenos de alegría, beneficiando a nuestra comunidad, donde agradecemos el esfuerzo y el empeño de todos los niveles de Gobierno para dar a conocer que podemos hacer las cosas bien, siempre en articulación con el pueblo”, dijo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gobierno de Carabobo activó plan de limpieza y saneamiento en río Morón

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
¡Atentos!, GasDrácula en Carabobo anunció jornadas para este fin de semana
Artículo siguiente
Comerciante se quitó la vida en Maracay
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes