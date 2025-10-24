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El Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares en la U.E. Dr. Manuel García de Valencia. Más de 200 niños fueron beneficiados con la entrega de bolsos escolares, en el marco del inicio del Programa de Entrega de Dotación Escolar.

Esta entrega de bolsos mismo es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en alianza con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la entidad, señaló que con esta actividad se cumple con el esquema de integración social direccionado por el presidente Nicolás Maduro, el ministro Héctor Rodríguez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Con este tipo de actividades, tenemos como propósito fundamental la entrega de dotación de implementos escolares a nuestros niños y niñas. Es por eso que estamos llevando este programa a cada uno de los municipios, y contemplando este esquema de integración social que tanto nos caracteriza”, expresó Luna.

Gobierno de Carabobo entregó bolsos escolares en la U.E. Dr. Manuel García de Valencia

Por su parte, José Gregorio Guevara, director de La institución, indicó que este tipo de jornada generan grandes beneficios a la comunidad estudiantil, así como a docentes, padres y representantes.

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“Nos encontramos con nuestros niños y niñas llenos de alegría, beneficiando a nuestra comunidad, donde agradecemos el esfuerzo y el empeño de todos los niveles de Gobierno para dar a conocer que podemos hacer las cosas bien, siempre en articulación con el pueblo”, dijo.

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