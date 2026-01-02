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A propósito del nacimiento del último carabobeño del 2025 y del primer carabobeño del 2026, la Gobernación del estado Carabobo, a través de Fundaniño, entregó canastillas a los neonatos y kits a madres en el Hospital Materno Infantil José María Vargas, también conocido como Maternidad del Sur en el municipio Valencia.

Morella Saavedra, directora ejecutiva de Fundaniño, señaló que el primer niño carabobeño que nació exactamente a las 12:00am del 1 de enero de 2026, fue Noah Gael García Guevara, con peso de 3 kilos 280 gramos, y una estatura de 53 centímetros, mientras que la última niña carabobeña en venir al mundo la noche del 31 de diciembre del 2025, fue Mía Mariangelis Oliveros, con peso de 3 kilos y 300 gramos, y midió 56 centímetros.

«En nombre del Gobernador Rafael Lacava y la Primera Dama Nancy de Lacava, estamos haciendo entrega de estos obsequios, en especial al primer bebé que nació aquí en el estado Carabobo, con una madre joven con mucho ímpetu, enamorada de su bebé y dándole gracias a Dios por haber sido atendida de maravilla», expresó.

Asimismo, precisó que también fueron beneficiadas otras madres gestantes, con la entrega de kits para bebés, como apoyo a todos los nuevos carabobeños que vinieron al mundo en los últimos días, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava en brindar una atención oportuna a la población.

Gobierno de Carabobo entregó canastillas

Por su parte, Rubby Herrera, directora del Hospital Materno Infantil Dr José María Vargas, precisó que ambos niños nacieron de forma estable, donde las madres recibieron un trato eficiente por parte del personal sanitario.

«Gracias a Dios tuvimos la dicha de tener al último carabobeño que fue una niña y por supuesto el primer niño carabobeño 2026, igualmente, les recuerdo que estamos prestos a la atención a todas nuestras pacientes en estos días de asueto, no descansamos para brindar una atención importante a nuestro pueblo», comentó.

Este tipo de acciones reflejan el compromiso impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar el acceso a un sistema de salud eficiente a los carabobeños y carabobeñas.

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