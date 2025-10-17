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La Gobernación de Carabobo, a través de la primera combatiente del estado, Nancy de Lacava, realizó la entrega de canastillas, férulas ortopédicas, insumos médicos para operaciones y medicamentos a madres carabobeñas, quienes recibieron además una charla informativa en el marco del mes rosa por la prevención contra el cáncer de mama, esto en conjunto con la Fundación del Niño (Fundaniño).

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Acompañada de la directora ejecutiva de Fundación del Niño (Fundaniño), Morella Saavedra, la primera combatiente estuvo presente en esta jornada de amor y compromiso social donde niños, niñas, familias y madres de Carabobo recibieron un aporte importante para una mejor calidad de vida.

«Tenemos programado hacer varias actividades con los 14 municipios de nuestro querido estado Carabobo, donde vamos a entregar canastillas y concientizar a las mujeres con una charla del cáncer de mama», indicó.

Por su parte, Saavedra, explicó que en esta actividad contaron con especialistas en el área de la ginecología y obstetricia, se abordó el tema del cáncer de mama y su prevención, así como pacientes oncológicas contaron sus vivencias y el proceso de superación de esta enfermedad.

«Muy agradecidos con estas especialistas gineco-obstetras, quienes trajeron todos estos conocimientos, así como con las sobrevivientes de cáncer, quienes nos muestran todos los procesos que vivieron, y seguimos dándole toda esta información a todas las madres que acuden siempre a Fundaniño», añadió.

Estas acciones del Gobierno de Carabobo a las madres del país cumplen con los vértices contemplados en el Plan de las de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido por el gobernador Rafael Lacava, para así brindar la mayor atención para mejorar la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas.

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