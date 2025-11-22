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La Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic), entregó certificados a estudiantes egresados de las escuelas de arte de la región tras culminar un ciclo de formación de tres años en disciplinas como música, pintura, avanzada, ballet y danza en un acto celebrado en la Sala Mary Schwarzenberg del Teatro Municipal de Valencia.

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación de la región, señaló que los participantes de este ciclo recibieron conocimientos de importantes instituciones culturales de la entidad, como la Escuela de Ballet Nina Nikanorova, la Escuela de Danza Contemporánea, la Escuela de Teatro Ramón Zapata, la Escuela de Música Manuel Leoncio Rodríguez, la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano y la Escuela de Arte Leopoldo La Madriz.

Certificados a nuevos promotores del arte

“Cada certificado simboliza la consolidación de un nuevo embajador cultural, preparado para enriquecer el tejido social y artístico de la región, proyectando la identidad carabobeña a través de la creación y la belleza”, expresó.

Asimismo, precisó que este tipo de formaciones van de la mano con los trabajos articulados por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para fortalecer la cultura y el arte en la población.

Estas actividades forman parte de las líneas de acción establecidas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fomentar el desarrollo de las manifestaciones culturales presentes en los carabobeños y carabobeñas.

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