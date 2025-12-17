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En aras de impulsar el emprendimiento más de 150 personas recibieron su certificado tras participar en el tercer ciclo de talleres de arte y oficio 2025. Llevado a cabo en el Centro Por la Paz y la Vida del sector Bella Florida en el municipio Valencia, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal Para el Desarrollo Social.

En un acto celebrado en el Centro Cultural Nelson Mandela, Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular para el Desarrollo Social, señaló que estos cursos fueron realizados para que los participantes puedan impulsar sus emprendimientos en diversas áreas como reparación de motos, masoterapia, peluquería, barbería, cocina, costura, computación, colocación de pestañas y manicure, y cuenten con asesoría legal totalmente gratuita.

“Seguimos trabajando en pro del desarrollo social de nuestro pueblo, y estos nuevos emprendedores ayudarán a impulsar la economía local con la aplicación de sus conocimientos en el campo laboral y con el respaldo necesario en materia legal, lo que ayudará a crear nuevas fuentes empleos para cada uno de estos participantes”, expresó.

Participantes de talleres de arte y oficio en Valencia

Asimismo, precisó que este tipo de iniciativas se realizan con el apoyo de las comunidades para su desarrollo autosustentable, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en fortalecer la participación del Poder Comunal en el desarrollo del país.

“Estamos brindando este tipo de herramientas para poder impulsar el aparato productivo dentro de nuestro estado, es por eso que mantenemos esta importante labor en materia social, en cada una de las áreas que nosotros prestamos servicios, ya que estamos para servir a todo nuestro pueblo”, dijo.

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