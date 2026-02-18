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Con motivo de la celebración del 155 aniversario del Baile de la Hamaca, Bien de Interés Cultural de la Nación. Se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a los portadores patrimoniales de esta tradición, por mantener viva esta manifestación traída desde Curazao a Puerto Cabello.

En donde desde el Barrio San Millán se ha garantizado su salvaguarda, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Festivales de Carabobo y Corprointur, en articulación con la Alcaldía de Puerto Cabello.

Germán Otero, presidente de la Fundación Festivales de Carabobo, junto a Alba Adrianza, Autoridad Única de Turismo en la región, y del Alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, otorgó una placa a Herman Villanueva.

Baile de la Hamaca

Villanueva es el presidente de la fundación «Baile de la Hamaca» y de la agrupación «Tambores de San Millán». Donde señaló el gran trabajo que han realizado cada uno de los participantes de este baile en mantener vivas las diferentes tradiciones de la entidad.

«En nombre del Gobernador Rafael Lacava, estamos dando este reconocimiento al tradicional Baile que arriba a sus 155 años, esta manifestación cultural perdura en el tiempo y cada año se observa ese colorido que hace de estas calles un lugar único en Venezuela», expresó.

Asimismo, destacó que la participación activa de las comunidades junto a las instituciones del Estado permiten realizar esta manifestación. De forma segura para propios y turistas que cada año disfrutan de esta peculiar tragicomedia.

Por su parte, Herman Villanueva, presidente de la Fundación y de la agrupación que este homenaje representa una motivación para los cultores. Como lo es celebrar esta manifestación cultural que moviliza a miles de personas cada año.

«Nos sentimos muy agradecidos, en nombre de la comunidad, en nombre de los cultores sanmillaneros, en nombre de Puerto Cabello y en nombre de toda Venezuela. Por este reconocimiento que una vez más nos ofrendan las diferentes autoridades regionales y municipales, ya que han estado al pie del cañón con todo lo que es nuestra cultura, y estamos al frente de uno de los últimos ritos mortuorios que hay en toda América», comentó.

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