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Gobierno de Carabobo entregó regalos en Sala Aula Hospitalaria Ymber de Coronil de la CHET

By Redacción Carabobo
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Sala Aula Hospitalaria Ymber de Coronil

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Con el objetivo de brindar una época navideña fueron entregados regalos a pacientes pediátricos de la Sala Aula Hospitalaria Ymber de Coronil de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET).

La actividad estuvo organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Sala Aula Hospitalaria Ymber de Coronil

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación de la entidad, señaló que en esta actividad, los niños y niñas recibieron juguetes y disfrutaron una parranda de villancicos. Para así compartir la alegría de la llegada del niño Dios en un ambiente cargado de entusiasmo.

“Estamos dando un momento alegre y festivo a estos niños y niñas y a sus familiares, donde también reforzamos valores como el amor, la unión y la solidaridad. Los cuales son unos de los principales que queremos transmitir en esta época decembrina”, expresó.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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