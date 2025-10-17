Compartir

Gobierno de Carabobo estrenó Ruta Turística Religiosa Caminos de la Santidad. Como preámbulo a la canonización de los beatos venezolanos Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corprointur), estrenó dicha ruta.

Con un recorrido que partió del Café el Principito ubicado en la ciudad de Valencia, prosiguió al Colegio Católico Betania, luego a la Iglesia San Francisco; santuario del Doctor José Gregorio Hernández, posteriormente al Polideportivo Diego Armando Maradona y la Iglesia La Caridad en el municipio Puerto Cabello.

Elyezer Álvarez, Autoridad Única de Turismo del estado Carabobo, señaló que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro; de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez y el gobernador Rafael Lacava, se ha dispuesto de este recorrido porque este pueblo de fe celebra a dos venezolanos que serán canonizados el próximo domingo.

«Es importante reconocer que Carabobo que es pueblo de fe, de amor y esperanza, y es un pueblo que reconoce que Venezuela ha parido grandes héroes y grandes libertadores como lo es el Libertador Simón Bolívar y nuestro Comandante Hugo Chávez, pero también nuestra Patria ha parido dos hermosos santos», manifestó.

Ruta Turística Religiosa Caminos de la Santidad

Asimismo, precisó que la espiritualidad y el ejemplo de una vida de entrega al servicio de los más necesitados que dan estos ilustres venezolanos está presente en cada una de las personas de todos los municipios de Carabobo.

«En este hermoso acto de fe, hemos vivido como nuestro gobernador Rafael Lacava, ha creado grandes infraestructuras para el encuentro de la familia, de la fe y del amor, y poder hacer un tour rezando el rosario», agregó.

Durante el recorrido, los participantes de esta travesía contemplaron a las reliquias del beato Doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, ambos ubicados uno al lado de otro, evento que causó mucha reflexión en la fe de los turistas.

Betzabeth Arroyo, enlace de la vicepresidencia de asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Carabobo, destacó que el hecho de que Venezuela sea el único país latinoamericano en tener dos santos, es demostración de un pueblo de paz, de esperanza y de grandes valores.

«Le damos primeramente gracias a Dios, al doctor José Gregorio Hernández y a nuestra madre Carmen Rendiles, porque hemos vivido una experiencia maravillosa en lo que fue la inauguración de la primera Ruta Turística de San José Gregorio Hernández y nuestra madre Carmen Rendiles, promovida por el ministerio de Turismo y como siempre apoyada por nuestro gobernador Rafael Lacava «, expresó con júbilo.

Más del viaje

A su vez, en cada uno de los puntos establecidos en esta ruta, los feligreses rezaban cada misterio del rosario, alternando con cánticos del repertorio litúrgico católico como Pescador de Hombres, Aleluya, entre otros.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Avanza asfaltado en el Distribuidor San Blas

En esta travesía, también estuvo presente el actor Jahaziel Jaimes, quien cautivó a todos los asistentes de esta ruta al personificar al Doctor José Gregorio Hernández.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas