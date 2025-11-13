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En aras de educar a la población escolar en materia de seguridad vial, la Gobernación del Carabobo, a través de Invialca, dio inicio al programa Invialca va la Escuela. Con más de 60 alumnos de la Escuela Básica Nacional Mariara en el municipio Diego Ibarra.

Durante la jornada, se llevó a cabo un conversatorio vial y una actividad lúdica pedagógica, a cargo del coordinador de educación vial Wladimir Zambrano. Los controladores viales Fraimet Chirinos, José Sandoval, Jairo Ruiz y Carlos Cabrera, donde formaron a los jóvenes sobre las normas de tránsito.

Programa Invialca va a la Escuela en Diego Ibarra

Cabe destacar que este tipo de actividades buscan crear conciencia en los estudiantes de primaria respecto a todos los tópicos en materia de seguridad vial. Con la finalidad de incorporar estos temas en el pensum académico.

Estas acciones cumplen con los lineamientos establecidos en el marco del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, Y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer la educación vial en la juventud carabobeña.

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