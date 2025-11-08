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Con el objetivo de garantizar un servicio de salud de calidad a la población, iniciaron las labores de rehabilitación en los servicios de neurocirugía, nefrología y urología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), como parte de un plan de atención integral organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Carmen Cecilia Vásquez, Directora general de la CHET, informó que también avanzan las mejoras en las áreas de cirugía plástica, cirugía A y B, con todas sus habitaciones totalmente refaccionadas y sus quirófanos totalmente renovados.

“Hoy queremos anunciarles el inicio de las actividades de intervención estructural en el área de especialidades que integran los servicios de neurocirugía y nefrología y urología, para la optimización de todos espacios de hospitalización, por eso damos un agradecimiento especial a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra ministra Magaly Gutiérrez, a nuestro gobernador Rafael Lacava y a nuestra Autoridad Única de Salud de nuestro estado Carabobo Alexander Leal, por el apoyo incondicional que le brindan a nuestra Ciudad Hospitalaria”, recalcó.

Por su parte, Migyeri Chirinos, directora médico-quirúrgica del recinto sanitario, precisó que cada una de estas obras servirá para darle a los pacientes la mejor atención en salud.

Rehabilitación en la CHET

“Este proceso de refracción que iniciaron hoy, están enfocados a mejoras de iluminación, climatización, optimización de las tomas de oxígeno para gases medicinales y atención los pacientes que quedan en necesidades especiales dentro de los servicios, así mismo la integración de cada uno de los sistemas de aguas blancas y servidas que permiten el uso correcto de sanitarios tanto para los pacientes y familiares que los acompañan como para nuestro personal”, agregó

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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