Gobierno de Carabobo inspeccionó avances de trabajos de remodelación en diversas áreas de la CHET. Con el propósito de garantizar el acceso a un sistema de salud de calidad a la población, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), inspeccionó los trabajos de remodelación que se realizan en distintas zonas de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Durante el recorrido, las autoridades sanitarias destacaron el progreso de las obras en los pabellones de cirugía general y plástica, así como en el área de traumatología, pediatría y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se llevan a cabo labores de reconstrucción, pintura e impermeabilización del techo.

“Estamos supervisando las importantes obras que se están llevando a cabo en cada uno de los servicios que están en refacción, lo que se encuentra enmarcado en un plan de remodelación integral que dejará grandes beneficios para la salud de todos los carabobeños, todo en perfecta articulación con el Ministerio de Salud para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros Sistema Público Nacional de Salud”, expresó Alexander Leal, Autoridad Única de Salud de la entidad.

Por su parte, la doctora Carmen Cecilia Vásquez, directora del recinto sanitario, resaltó la importancia de estos trabajos, ya que este nosocomio es uno de los más frecuentados en la región central, donde también se realizan atenciones a diversos pacientes de varios estados del país.

“Es importante destacar que este hospital tipo IV es referencia en materia de salud no solo para el estado Carabobo, sino para muchos estados vecinos que remiten algunos casos complejos a nuestras instalaciones, donde son atendidos con todo el profesionalismo que requieren, es por eso que estos trabajos ayudarán a ofrecer una mejor respuesta a la cantidad de pacientes que día a día llegan a nuestra Ciudad Hospitalaria”, dijo.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de las líneas del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de hacer de Carabobo un estado referencia en materia de salud.

