Compartir

Tras las fuertes lluvias causadas por el pasó de la onda tropical 35 por el país, funcionarios de Protección Civil y los diferentes cuerpos de bomberos se mantienen desplegados en toda la región para la atención a la población ante cualquier eventualidad, esto con el respaldo del Gobierno de Carabobo, a través del Sistema Integrado de Emergencias.

El Gobierno de Carabobo junto con las autoridades indicaron que continúan en alerta constante para el monitoreo del estado del clima en los 14 municipios carabobeños, para así trabajar en conjunto con los organismos policiales y comunidad en general en la prevención de desastres.

NO DEJES DE LEER AHORA: Gobierno de Carabobo atendió a personas afectadas por inundaciones en Carlos Arvelo



“Nos mantenemos monitoreando las 24 horas del día la situación con el paso de las ondas tropicales que han causado fuertes lluvias en nuestro país y en todo Carabobo, donde tenemos un equipo desplegado en cada municipio que permita hacer seguimiento y tomar decisiones correctas para prevenir desastres”, expresó Biannit Rosendo, presidenta del Sistema Integrado de Emergencia de la región.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Carabobo junto con los funcionarios se encuentran realizando diversas atenciones en las zonas donde se han registrado mayores precipitaciones, especialmente en el municipio Carlos Arvelo, donde se han atendido de forma inmediata a las familias que han sido afectadas por las crecidas de los ríos de la localidad.

“Hasta el momento, han ocurrido algunas situaciones en toda la región, pero afortunadamente no hay nada que lamentar. Sin embargo, el municipio Carlos Arvelo ha sido la zona donde más lluvias se han registrado, lo que ha causado la crecida de ríos y desbordamiento de canales que han generado complicaciones a los habitantes de las diferentes localidades como inundaciones y caídas de árboles, por lo que ya se encuentran desplegados los equipos de rescate, quienes de la mano del Gobierno de Carabobo con los funcionarios policiales y miembros de las comunidades, realizan labores de atención inmediata a los ciudadanos afectados por estos fenómenos naturales”, dijo.

Rosendo también instó a la población a mantener la calma ante cualquier situación y ponerse en contacto con los organismos de seguridad por medio de sus canales de comunicación, para poder garantizar el resguardo de la integridad de los carabobeños y carabobeñas.

Estas acciones cumplen con lo establecido dentro de las líneas de acción del Gobierno de Carabobo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de trabajar en perfecta articulación para brindar mayores respuestas ante cualquier fenómeno natural.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: