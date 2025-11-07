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El Gobierno de Carabobo realizó conversatorio sobre desarrollo agroalimentario sostenible en Guacara. En aras de fomentar el desarrollo sustentable y sostenible en la región, se llevó a cabo el Conversatorio Participativo sobre el Desarrollo Agroalimentario.

Este con enfoque en prácticas ecológicas y comunitarias en los espacios del Centro de Producción Agrourbano Los Naranjos en el municipio Guacara. Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo.

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales de la región, señaló que esta actividad cumple con las directrices del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Rafael Lacava, quienes promueven el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, la economía comunal y respeto por la naturaleza.

Desarrollo agroalimentario sostenible en Guacara

«Hemos realizado una importante formación, y profundizamos lo que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafael Lacava, buscar formas de hacer que las cosas sean sustentables y ecosostenibles en el tiempo. En este sentido, podemos informar que en este vivero tenemos más de 4 mil plantas de café que están en proceso de germinación y servirán para el disfrute de las comunidades», indicó.

Asimismo, indicó que en esta jornada también recuperaron canteros y siembras de cebollín, así como realizaron un compartir comunitario con las fuerzas vivas de las comunas de la zona.

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