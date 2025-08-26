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El Gobierno de Carabobo de Rafael Lacava realizó limpieza y recolección de escombros en Autopista Valencia-Puerto Cabello. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores en las diferentes arterias viales de la entidad.

La Gobernación del estado Carabobo, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca); realizó trabajos de limpieza y recolección de escombros en la Troncal 1 de la Autopista Valencia-Puerto Cabello.

Durante las obras, se atendieron los kilómetros 181 y 182 de esta vialidad, donde también se hicieron trabajos de limpieza y barrido en las zanjas de desagüe; para así permitir el flujo de agua de lluvia que permite evitar afectaciones a los usuarios.

Gobierno de Carabobo realizó limpieza y recolección de escombros en Autopista Valencia-Puerto Cabello

Asimismo, en esta jornada se removieron un total de 80 metros cúbicos de escombros, así como se levantaron 20 metros cúbicos de las diferentes zanjas obstruidas.

Para estos trabajos, el equipo contó con una maquinaria compuesta por dos volquetas, una retroexcavadora y un vehículo payloader para la remoción de estos materiales, así como el despliegue de las cuadrillas de seguridad de Invialca para la prevención de incidentes en la zona.

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Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de garantizar el paso correcto y seguro de los conductores que transitan por las vías carabobeñas.

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