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El Gobierno de Carabobo realizó simulacro de evacuación educativo y preventivo en la E.T.C Fermín Toro de Valencia. Con la participación de más de 400 estudiantes, se realizó este simulacro a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern).

Durante esta actividad, los estudiantes de esta institución recibieron orientaciones sobre protocolos de evacuación ante emergencias, primeros auxilios y prácticas de reforestación. Las cuales sirven para que los jóvenes aprendan a gestionar sus emociones.

Simulacro de evacuación educativo y preventivo

Brindar ayuda oportuna y aplicar estrategias para preservar la vida en caso de presentarse algún siniestro natural o provocado. Cabe destacar que el operativo contó con el apoyo de diferentes instituciones como el Sistema Integrado de Emergencias Carabobo.

Además del Cuerpo de Bomberos y Misión Árbol, en cumplimiento de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros y lideradas en la entidad por el gobernador Rafael Lacava.

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Asimismo, este ejercicio tuvo como objetivo, fortalecer el compromiso de la comunidad estudiantil con la seguridad integral y el cuidado del entorno natural.

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