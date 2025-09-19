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En un encuentro estratégico y eficaz, el Secretario de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, Jesús París, en nombre del Gobernador Rafael Lacava, realizó la entrega de una significativa dotación al Alcalde Oscar Orsini, en representación de los organismos de seguridad del municipio Libertador.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Autónomo de Policía del municipio Libertador, donde el alcalde Orsini recibió un moderno sistema de videovigilancia compuesto por 90 cámaras de seguridad, diseñado para garantizar la paz y tranquilidad de la comunidad.

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Además de este sistema, la dotación incluye una unidad de patrullaje y motocicletas, en el marco del despliegue de los cuadrantes de paz en el estado Carabobo que realizó el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello.

Esta iniciativa reafirma el firme compromiso de las autoridades con el bienestar de la población y la defensa de la Patria.

La entrega de estos recursos es parte de los esfuerzos continuos del gobierno nacional y regional para fortalecer los Cuadrantes de Paz en el municipio Libertador, mejorando así la seguridad para todos los ciudadanos.

En este contexto, el Secretario Jesús París subrayó que esta entrega se lleva a cabo con el respaldo del poder popular. «En perfecta fusión popular, militar, policial estamos proporcionando herramientas que contribuirán a la reducción de la incidencia delictiva en el municipio Libertador«, afirmó París.

El Secretario también enfatizó que la nación venezolana ha pasado de la lucha no armada a una lucha armada contra los delitos, proclamando que el 2025 será el año de la erradicación de las bandas criminales en el país.

Por su parte, el alcalde Oscar Orsini expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, al Capitán Diosdado Cabello y al gobernador Rafael Lacava por la valiosa dotación recibida, que permitirá incrementar la capacidad operativa de los organismos de seguridad ciudadana en el municipio Libertador.

El avanzado sistema de videovigilancia será instalado en puntos estratégicos, permitiendo una vigilancia en tiempo real del municipio.

Esta entrega es un paso más en la estrategia integral de seguridad ciudadana del municipio Libertador implementada por el presidente Nicolás Maduro y materializada por el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, junto al gobernador Rafael Lacava.